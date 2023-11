En ny slettet scene fra Saw X har blitt offentliggjort.

HQ

Saw X er kanskje den lengste filmen i serien med sine 118 minutter, men det ser likevel ut til at en del materiale måtte kuttes.

En ny slettet scene har dukket opp, og den viser John som forhører et av ofrene sine før han kommer med den klassiske replikken "I want to play a game." Uten å røpe for mye er det lett å se hvorfor akkurat denne scenen ble klippet bort, ettersom den tilfører svært lite til hendelsene som senere utspiller seg. Det er likevel interessant å se en del av filmen som ble lagt igjen på gulvet i klipperommet.

Saw X er nå tilgjengelig digitalt og kommer på 4K Ultra HD, Blu-ray og DVD 21. november.