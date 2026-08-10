En ny Steam Deck- og Steam Machine-app lar deg spille PlayStation-spill via Cloud Play uten en PS5

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PC-spillere som har et abonnement, men ikke eier konsollen det primært er ment for, kan glede seg, ettersom tredjeparts-appen Asobi gir støtte for fjernspilling av PS4- og PS5-spill på Steam Deck, Steam Machine og andre Linux-systemer. Den lar deg også benytte deg av PS Plus Premium-skystrømming uten å trenge en PlayStation-konsoll.

Det er verdt å merke seg at Asobi: Remote Play ikke er tilknyttet PlayStation eller Sony, så tjenesten kan bli fjernet når som helst. Hvis den ikke blir det, vil du kunne benytte deg av PlayStations skystrømmingsfunksjon på visse kjøpte spill, samt de som tilbys med skystrømming i PS Plus Premium-katalogen. Du trenger et aktivt abonnement og en PSN-konto for å få tilgang til disse titlene, og ikke alt du eier kan streames, da dette avhenger av Sonys skykatalog, som VideoCardz påpeker.

Akkurat nå er appen i testfase, og invitasjoner sendes ut via e-post til alle som har registrert seg for å prøve den. «Det er mange av dere, så vær tålmodige, og sjekk spam-mappen hvis det ikke dukker opp noe», skriver teamet bak Asobi.

Asobi: Remote Play er foreløpig ikke tilgjengelig for nedlasting i Steam-butikken, men det finnes en lenke du kan bruke for å sjekke den ut på appens egen butikkside.