En ny stillingsannonse antyder at Wonder Woman blir live-service

Vi vet allerede at Monolith Productions (Middle-earth: Shadow of Mordor) utvikler et spill basert på DCs Wonder Woman, og at dette blir et historiedrevet open world-spill. Nemesis-systemet fra studioets Ringenes Herre-titler vil også bli implementert og tilpasset DC-universets amazoneprinsesse.

Nå har det også dukket opp informasjon som tyder på at Wonder Woman blir et spill av live service-modellen, med en stillingsannonse på Warner Bros. nettsted der de leter etter utviklere som kan ha "Experience helping maintain a live software product or game".

Warner Bros. Discoverys administrerende direktør David Zaslav har tidligere vært åpen overfor sine investorer om at live service er en tilnærming som selskapet forsøker å følge med flere av sine merkevarer, så det er ikke overraskende at Wonder Woman følger i samme fotspor. Neste år kommer for eksempel Suicide Squad: Kill the Justice League fra Rocksteady Studios, som helt klart følger samme modell.

"Vi fokuserer på å transformere de største franchisene våre fra i hovedsak å være konsoll- og PC-baserte med utgivelsesplaner på tre til fire år til å inkludere mer "always on gameplay" gjennom livetjenester, multiplattform- og free-to-play-utvidelser med mål om å få flere spillere til å bruke mer tid på flere plattformer. Til syvende og sist ønsker vi å skape engasjement og tjene penger på lengre sykluser og på høyere nivåer. Vi har satt opp spesifikke funksjoner. Vi er i ferd med å skalere og ser betydelige muligheter for å generere større inntekter etter kjøp."

