En ny stillingsannonse bekrefter at et nytt «Five Nights at Freddy’s»-spill er på vei

HQ

Det ser ut til at dette er uken for nyheter om oppslukende skrekk-spill. Mens vi i går og i dag fortalte dere om de store endringene Mob Entertainment gjør i teamene sine for å takle de ulike prosjektene sine, er det nå Steel Wool Studios sin tur til å dele noen nyheter – utviklerne bak «Five Nights at Freddy's»-serien.

Det viser seg at de hadde lagt ut en ny stillingsannonse (som siden raskt er blitt fjernet fra nettsiden deres og LinkedIn), der studioet søkte etter en Senior Gameplay Engineer med kunnskap om Unreal Engine 5 til en nøkkelrolle i prosjektet og for å veilede andre utviklere i UE5. Selv om annonsen ikke lenger er offentlig tilgjengelig, klarte Fantime Horror-kontoen på X å ta et skjermbilde, som du kan se nedenfor.

Den siste FNAF-tittelen som ble utgitt, var «Five Nights at Freddy’s: Into the Pit» i 2024, så fans lurer allerede på når denne nye delen i serien, med forbedret grafikk, vil være klar. Hva tror du? Kanskje en første teaser i 2027?