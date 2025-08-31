En ny studie fra Hong Kong belyser risikoen ved overstadig spilling blant skolebarn.

HQ

Det kommer nok ikke som noen overraskelse at overdreven spilling kan være skadelig. I en studie publisert av PLOS One har forskere undersøkt spillvaner blant skolebarn i Hong Kong. De så spesielt på hvor mange som spiller usunt mye, og hvilke konsekvenser det kan ha. Du kan lese hele studien her.

Forskerne fant blant annet ut at gutter i større grad enn jenter spilte overstadig. Interessant nok rapporterte kvinnelige overstadige spillere om større ensomhet og lavere sosial støtte, noe som peker mot en kjønnsspesifikk sosial påvirkning. Selv om begrepet "overstadig spilling" fortsatt er i en tidlig fase av akademisk forskning, gir funnene et grunnlag for fremtidig forskning på dets potensial som et diagnostisk kriterium, dets rolle i Internet Gaming Disorder (IGD) og dets akademiske, sosiale og helsemessige konsekvenser.

Studien understreker at feltet fortsatt er relativt uutforsket, og at det er behov for mer empirisk arbeid. Samtidig understreker den forskjellene mellom hvordan gutter og jenter påvirkes av problematisk spilling, noe som tyder på at det kan være behov for kjønnsspesifikke tilnærminger til intervensjon. Forskningen er ny og verdt å utforske i sin helhet hvis du er interessert i temaet. Og hvis du kjenner noen som sliter med spillavhengighet, finnes det profesjonell hjelp å få allerede i dag.

