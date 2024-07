En ny The Legend of Zelda-kokebok når Kickstarter-målet på noen få dager

HQ

Hvis du har lyst til å lage litt Hyrule-inspirert mat kan en kokebok være veldig nyttig. Det finnes allerede en, takket være Aimee Wood, som fikk det til å skje med en Kickstarter i 2019. Men den blir vanskeligere å finne, og du har kanskje allerede laget alle oppskriftene.

Derfor er hun fem år senere tilbake med en ny Kickstarter for 2nd Unofficial The Legend Of Zelda Cookbook, en oppfølger. Etter bare noen få dager har boken nådd sitt innsamlingsmål, og nå er det bare et spørsmål om hvor massiv boken vil bli (i skrivende stund litt over 200 sider) etter hvert som nye delmål nås.

Hvis du vil kjøpe den første boken, selger Woods den fortsatt via Etsy, og hvis du vil ha denne nye Zelda-kokeboken i stedet, er det bare å gå over til Kickstarter og sikre deg et eksemplar.