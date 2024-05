En ny The Office-serie har fått grønt lys

HQ

Det har versert en rekke rykter og rapporter i flere år om at en tilbakekomst til The Office er på trappene. Vi har sett noen hevde at det vil være en fullstendig omstart av formelen som fremdeles er elsket og enormt populær, og andre antyder at det vil være en oppfølger som plukker opp og følger livene til Dunder Mifflin-gjengen igjen. Det viser seg at det ikke blir noen av delene.

Variety har rapportert at Peacock har plukket opp og gitt grønt lys for en ny versjon av The Office. Det vil være en frittstående serie som samler en ny rollebesetning i en ny by og med et nytt formål, selv om den teknisk sett vil foregå i samme univers som The Office.

I det offisielle sammendraget for serien heter det videre "Dokumentarfilmteamet som udødeliggjorde Dunder Mifflins Scranton-filial, er på jakt etter et nytt emne når de oppdager en døende historisk avis i Midtvesten og utgiveren som prøver å gjenopplive den med frivillige reportere."

Rollelisten i denne nye serien vil bli ledet av Domhnall Gleeson (Star Wars' General Hux) og Sabrina Impacciatore (The White Lotus), men vi vil utvilsomt få høre hvem som slutter seg til denne duoen veldig snart, ettersom produksjonen av serien er planlagt å starte så snart som i juli i år.