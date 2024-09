En ny trailer er på vei for den animerte Tomb Raider-serien

HQ

Netflix har i dag kunngjort at de vil slippe en trailer for deres kommende Tomb Raider animerte serie - Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.

De delte nyheten via et innlegg på Netflix UK & Irlands offisielle X-profil :

Da er det ikke lenge igjen til vi får et nytt glimt av denne etterlengtede filmatiseringen. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft slippes via Netflix den 10. oktober.