En ny trailer for Starship Troopers: Extermination har blitt avslørt

HQ

Offworld har avslørt en ny trailer for deres kommende co-op shooter Starship Troopers: Extermination, full av horder av insektaktige fiender, tonnevis av ildkraft og massive eksplosjoner.

Traileren er mer fokusert rundt de humoristiske og dramatiske livene til det titulære Starship Troopers, og gir spillerne et godt innblikk i tonen som utvikleren ønsker å vise i spillet, som ser ut til å handle om å ha det gøy med å meie ned insekter sammen med venner til tross for at det er uunngåelig at de til slutt vil overkjøre deg.

HQ

Troppsstørrelsene i Starship Troopers: Extermination er satt til å være enorme, med lag på 16 spillere som jobber sammen for å fullføre mål og deretter trekke seg ut, og dekker hverandres rygg mens de gjør det med et sverm vs spillere defensivt mål som inkluderer overlevelse og strukturbygging.

Starship Troopers: Extermination avslutter tidlig tilgang på PC 11. oktober, og slippes på PS5 og Xbox Series samme dag.