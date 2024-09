En ny trailer for Wicked har vist frem

HQ

Universal har avduket en ny trailer for den kommende første delen av filmatiseringen Wicked.

Filmen er basert på skuespillet med samme navn, og følger den tragiske opprinnelsen til Wicked Witch of the West, som senere dør når Dorothy kommer til landet Oz.

Med Cynthia Erivo i hovedrollen som Elphaba og Ariana Grande som Glinda, har filmen en stjernespekket rollebesetning hele veien rundt, inkludert store navn som Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey og Ethan Slater.

Wicked er første del av et gigantisk prosjekt, og adapterer det suksessrike teaterstykket til lerretet i to separate deler. Første del slippes på kino 22. november, mens del to kommer 26. november 2025.