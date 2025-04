En ny Tremors-film kan snart være på vei

HQ

Stampede Entertainment, selskapet ledet av teamet bak den originale Tremors, har nå rettighetene til manuset til skapningsfilmen fra 1990. Etter at Universal Studios skapte tre oppfølgere til filmen, ønsker de opprinnelige skaperne å sette sitt preg på IP-en igjen.

Regissør Ron Underwood, manusforfatterne Brent Maddock og S.S. Wilson og produsent Nancy Roberts sto bak den første filmen og oppfølgerne, og har store forhåpninger til det som kommer nå. "Vi leser ikke ideer utenfra. Vi diskuterer en oppfølger til Return-to-Perfection, og en eller to mer outrerte ideer med graboider i nye omgivelser", heter det i et innlegg på Stampede Entertainments nettside.

"Uansett hva vi bestemmer oss for å presentere for Hollywood, vil det ikke bli en nyinnspilling av den første filmen med nye skuespillere. Det vil heller ikke være en versjon av vårt opprinnelige manus til Tremors 5."

Det snakkes om at Kevin Bacon kommer tilbake som Val, men det gis ingen løfter på den fronten. Originalfilmen kom ut i 1990, og handlet om en liten by i Nevada kalt Perfection, der folk dør på mystisk vis. To håndverkere oppdager at det bor skapninger under bakken som dreper menneskene i Perfection, og setter i gang med å ta hånd om monstrene.

