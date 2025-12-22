Fans av retrospill kan glede seg til et nytt fysisk magasin

HQ

Det er lett å glemme at Gamereactor faktisk eksisterte som et papirmagasin før internett tok over og det ble naturlig å lese alt på nett, komplett med siste nytt, trailere og alt det andre vi for lengst har tatt for gitt. Men spillmagasiner finnes fortsatt, og de har ofte et retrotema, noe som er passende med tanke på at papirformatet i seg selv er litt retro.

Et eksempel er det svært vellykkede Retro Gamer (som vi noen ganger har brukt som kilde til nyheter), men det finnes også andre alternativer. Et av disse er Retro Game Zine. Foran 2026 vil magasinet prøve ut et nytt konsept med kvartalsvise utgivelser av en ny og mer påkostet utgave, og for å gjøre dette til virkelighet satser det nå på Kickstarter.

Hvis du har lyst på litt retro-lesning på papir denne våren, der det første nummeret du mottar vil handle om tredjepartsspill til Nintendo 64, så gå innom her og unn deg selv en gave. Det er tross alt snart jul.