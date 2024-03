HQ

En ny TV-reklame er sluppet for Kingdom of the Planet of the Apes i forkant av kinopremieren 10. mai.

Den korte 30-sekunders teaseren viser filmens nye skurk Proximus Caesar som sitter på en trone og bærer en skremmende maske i det som ser ut til å være en tortursekvens.

Filmen utspiller seg nesten 300 år etter hendelsene i War for the Planet of the Apes og har blant andre Kevin Durand, Freya Allan og Owen Teague på rollelisten.

Du kan se det nye TV-spottet nedenfor: