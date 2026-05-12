En ny Westworld -film er under arbeid, fra Jurassic Parks manusforfatter

Westworld Jurassic Park får en ny filmatisering hos Warner Bros. med David Koepp som manusforfatter, forfatteren som adapterte Michael Crichtons Jurassic Park til det store lerretet, sammen med filmens to oppfølgere. Westworld var opprinnelig en film skrevet og regissert av Crichton selv, og kom ut i 1973.

Når jeg tenker meg om, så Crichton ut til å elske ideen om en attraksjon som går galt, for den originale Westworld -filmen er litt som Jurassic Park, men med roboter. Alle elsker å komme til den futuristiske parken som gjenskaper det gamle vesten, men så går en bevæpnet robot amok, og alle må løpe for livet. TV-serieadapsjonen på HBO fulgte et ganske annet plot med samme konsept og verden, men ifølge Deadline er det filmen fra 1973 som Koepp vil gjenskape i sitt manus.

Koepp har holdt seg opptatt i det siste, senest med manuset til Jurassic World: Rebirth mens han samarbeider med Steven Spielberg igjen for Disclosure Day. Vi har ikke sett mye til Westworld siden serien ble avsluttet i 2022, da den ble kansellert før den kunne levere en femte og siste sesong. Til tross for seriens harde slutt ser det ut til at Warner Bros. fortsatt tror på den som en franchise, bare på en større skjerm.