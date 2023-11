En ny Wile E. Coyote-film har blitt plassert i Warner Bros.-hvelvet for alltid

HQ

Wile E. Coyote er kanskje ikke den mest populære Looney Tunes-figuren, men det hindret ikke Warner Bros. i å mene at han fortjente sin egen sjanse i den store ligaen. Siden den gang har studioet imidlertid ombestemt seg, og har trukket Coyote vs. Acme fra utgivelsen.

Ifølge The Hollywood Reporter skulle filmen ha vært en blanding av live-action og animasjon med John Cena i hovedrollen sammen med Wile E. Coyote. Den kostet rundt 72 millioner dollar å lage, men Warner Bros. kan skrive av en god del av filmens budsjett som skattefradrag, noe de også gjorde med den hvelvede Batgirl-filmen og Scoob! Holiday Haunt-animasjonsfilmen.

David Green, filmens regissør, la ut en uttalelse på Twitter/X etter at nyheten ble kjent: "I tre år var jeg så heldig å få lage en film om Wile E. Coyote, tidenes mest utholdende, lidenskapelige og motstandsdyktige karakter. Jeg var omgitt av et strålende team som la sjelen sin i dette prosjektet. ... Underveis ble vi omfavnet av et testpublikum som belønnet oss med fantastiske karakterer. Jeg er mer enn stolt av sluttproduktet, og mer enn knust over WBs avgjørelse."

Selv om mange fans gjerne skulle ha sett denne filmen, er det mest sannsynlig at vi aldri får se den. Innelåst i hvelvet vil den være umulig å finne, selv for de dyktigste pirater.