En ny World War Z -film har topp prioritet hos Paramount

David Ellison, den nye sjefen i Paramount, har mange planer for det gamle studioet, blant annet å utvikle filmer i de mest populære franchisene. Top Gun, Star Trek, Transformers, de ble alle nevnt og er forventede storbudsjettprosjekter for studioet, men Ellison droppet også en interessant annen franchise.

Det er World War Z. Vi har ikke sett noe på det store lerretet til World War Z siden 2013 med den Brad Pitt-ledede zombiefilmen, men det ser ut til at det å lage en ny film er en topp prioritet hos Paramount. Det er i hvert fall hva Ellison fortalte The Hollywood Reporter i et nylig intervju.

Det ble ikke gitt noen ytterligere detaljer om hvordan den nye World War Z filmen kan se ut, men på slutten av 2013-filmen så det ut til at zombie-apokalypsen var på vei ut etter at Brad Pitts karakter hjalp til med å finne en kur for menneskeheten.

World War Z var basert på boken med samme navn fra 2006 av Max Brooks (som er sønn av Mel Brooks, for litt interessant trivia). Brooks har skrevet andre bøker med zombietema, men det har ikke kommet noen oppfølger til World War Z. Det har likevel gått lang nok tid til at Paramount kanskje vurderer en reboot eller gjenfortelling av den opprinnelige historien. Ellison vil at Paramount skal lage 15 filmer i året, og snart 20, så filmskaperne må finne ideer raskt.