En nyinnspilling av Star Fox 64 lanseres på Nintendo Switch 2 25. juni, og det visuelle designet er helt vilt

Star Fox 25. juni lanseres en nyinnspilling av Star Fox 64 eksklusivt for Nintendo Switch 2. Spillnivåene er de samme som i spillet fra 1997, inkludert de alternative rutene, men alt annet har blitt endret for å gi det et moderne og "realistisk" utseende.

Grafikken er enormt forbedret, lysår fra forrige gang vi så Star Fox på Wii U, i Star Fox Zero, for bare ti år siden. Men det desidert mest slående er karakterdesignet, som er langt fra det vi har sett i andre spill og mye mer realistisk.

Spillets kampanje legger ikke til nye nivåer (som vi vet om), men det har nye mellomsekvenser, oppdragsbriefinger med interaksjoner mellom karakterene. En annen ny funksjon er co-op flerspiller med en spiller som bruker den ene Joy-Con til å bevege Arwing, og en annen som sikter ved hjelp av Joy-Con i musemodus.

Utfordringsmodus lar deg gjenta nivåene med spesielle utfordringer på Normal eller Expert-vanskelighetsgrad, mens Battle Mode, lokalt og online, er en 4vs. 4-modus, med Star Fox -laget (Fox, Falco, Peppy og Slippy) vs. Star Wolf.

Star Fox Direkte og Star Fox annonsert av Nintendo for Switch 2

Ut av det blå kunngjorde Nintendo at en femten minutter lang Star Fox Direct ville bli sendt 6. mai ... med knapt ti minutters ventetid. Presentasjonen ble sendt kl. 00:00 CEST på torsdag, 23:00 BST på onsdag i britisk tid.

Noen lekkasjer hadde antydet at kunngjøringen ville bli gjort i april. April kom og gikk, men vi trengte ikke å vente mye for å finne ut om denne nye Nintendo Switch 2-utgivelsen. Spillet passer selvfølgelig fint etter opptredenen til Star Fox i Super Mario Galaxy Movie.

