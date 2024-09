En nyinnspilling av The Legend of Heroes: Trails in the Sky er kunngjort for Nintendo Switch

Det første spillet i den elskede The Legend of Heroes-serien ble utgitt for 20 år siden, og nå får Trails in the Sky en nyinnspilling på Nintendo Switch.

The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st, som denne versjonen heter, vil bli utgitt en gang neste år.

En av de store endringene ser ut til å være at kameravinkelen nå er rett bak karakteren sammenlignet med vinkelen for 20 år siden, som var mer skrått ovenfra. En annen er at det nå er sømløst mulig å gå inn og ut av byer, uten pause for innlastingsskjermer.