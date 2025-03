En offisiell Nintendo-butikk åpner i San Francisco 15. mai

HQ

Spillere som reiser til New York City benytter vanligvis anledningen til å besøke den fantastiske offisielle Nintendo-butikken, som frem til nå har vært den eneste i USA. For et knapt år siden ble det imidlertid kunngjort at det også ville åpne en butikk på vestkysten.

Nå har Nintendo delt mer informasjon via en FAQ som blant annet forteller deg hvordan du kan delta når butikken åpner. Butikken har nå også en nettside hvor vi kan se hvor den ligger (Union Square), og de skriver at "Nintendo San Francisco vil tilby en unik shoppingopplevelse fylt med Nintendos figurer, verdener og eksklusive produkter, inkludert tilbehør, klær, hjemmeartikler og suvenirer som kun er tilgjengelig på dette stedet".

Vi vet selvfølgelig ikke nøyaktig hvilke Nintendo-greier som bare vil bli solgt der, men vi er ganske sikre på at vi vil ha nesten hva som helst.

Hvis du planlegger å dra til California, vil du kunne gå til både Super Nintendo World i Los Angeles etterfulgt av Nintendo-butikken i San Francisco. Vi synes det høres ut som en flott ferie...