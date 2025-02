En Onimusha 2: Samurai's Destiny Remaster har blitt kunngjort

Capcom fortsetter å gjenopplive gamle klassikere, og i kjølvannet av annonseringen av et splitter nytt Onimusha for kort tid siden, har de i dag også benyttet anledningen til å annonsere et annet kommende spill i serien, nemlig en remaster av Onimusha 2: Samurai's Destiny.

Fans av den klassiske og lenge neglisjerte serien har med andre ord all grunn til å juble, ettersom vi nå nok en gang får sjansen til å innta rollen som Jubei Yagyu, klar til å drepe Nobunagas mange demoner. Sjekk ut den korte traileren nedenfor.

Gleder du deg til å vende tilbake til Onimushas verden, og hva synes du om denne remasteren?