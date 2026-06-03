En oppfølger til Backrooms-filmen er offisielt i arbeid

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Etter å ha tatt over billettkontoret den siste helgen, er det til ingens overraskelse interesse for en Backrooms oppfølger. Den nye skrekk-IP-en har tydeligvis fanget et publikum med sin filmdebut, og scoret A24 over 110 millioner dollar på et budsjett på 10 millioner dollar.

Ifølge Deadline er regissør Kane Parsons drivkraften bak en potensiell oppfølger. Det er ingen offisiell grønt lys eller utgivelsesplaner ennå. Vi vet ikke om noen av originalfilmens stjerner potensielt vil komme tilbake, men den 20 år gamle regissøren er fortsatt knyttet til franchisen, slik han har vært siden han laget YouTube-serien i løpet av skoleårene.

Akkurat nå er Parsons på utkikk etter en manusforfatter å jobbe på oppfølgeren sammen med. Den første filmen ble skrevet av Will Soodik, som for øyeblikket ikke er aktuell for en retur. Akkurat nå er prioriteten for Backrooms å holde fast på sin plass på kino, med nye utfordrere som Scary Movie 6 og Masters of the Universe som vil prøve å trekke den nedover på rangeringen.