En oppfølger til Brightburn er fortsatt på vei

For de av dere som likte James Gunns sjangerblanding av skrekk og superhelter, kan vi med glede meddele at den lenge ryktede oppfølgeren til Brightburn fortsatt er under arbeid. Prosjektet, som har ligget i limbo i litt over tre år, er oppført som et av dem som skal produseres under det nyopprettede H3 Entertainment, et datterselskap av The H Collective, som sto bak den første filmen.

HQ

Det er fortsatt uklart om noen av skaperne av Brightburn kommer tilbake til oppfølgeren, og det er heller ikke nevnt noen lanseringsdato. Filmens regissør har imidlertid tidligere kommentert muligheten for en oppfølger og sagt følgende:

"Hvis vi skulle utvide Brightburn -universet i andre deler og på andre måter, ville vi sannsynligvis gjøre det på nøyaktig samme måte ... i all hemmelighet og så slippe en kinotrailer på et eller annet tidspunkt som på en måte lærer deg hva den nye retningen kan være."

Så hvem vet hvor dette ender opp, og vi håper inderlig at de ikke utelater volden og skrekken fra den første filmen - og fortsetter i den retningen.

Hva synes du om Brightburn, og hva ønsker du å se i en eventuell oppfølger?