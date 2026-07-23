En oppfølger til « Days of Thunder er offisielt under utvikling, og Tom Cruise skal igjen spille hovedrollen

Tom Cruise tar på seg racingjakken igjen, ettersom en oppfølger til sportsfilmen « Days of Thunder fra 1990 er under utvikling. Filmen har allerede et manus, skrevet av Will Staples, som også har skrevet «Call of Duty» og «Without Remorse», og man ser ut til å ville engasjere Jonathan Levine som regissør.

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Ifølge The Hollywood Reporter har Tom Cruise allerede takket ja til hovedrollen i filmen, som skal bli hans neste prosjekt og kan begynne å bli filmet allerede tidlig i 2027 hvis alt går etter planen. Levine er fortsatt midt i forhandlinger med Paramount, men vil snart bli en ettertraktet regissør, hvis man skal tro testvisningene av hans nyeste spillefilm «Mr. Irrelevant».

I den opprinnelige filmen samarbeidet den avdøde, store Tony Scott med Cruise etter «Top Gun». I den spilte Cruise rollen som Cole Trickle, en racerfører som må komme seg tilbake på banen etter at en ulykke sender ham på sykehus. I den opprinnelige filmen medvirket også blant andre Michael Rooker, Nicole Kidman, Don Simpson og John C. Reilly. Det er ukjent om noen av skuespillerne som kunne tenkes å være med i oppfølgeren, vil komme tilbake.