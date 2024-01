En oppfølger til Five Nights at Freddy's har ikke fått grønt lys

HQ

Five Nights at Freddy's er det nyeste eksemplet på en videospillfilmatisering som viser Hollywood at de kan være lønnsomme. Selv om filmen i stor grad ble slaktet av kritikerne, elsket publikum den, og som vi rapporterte, ble den Blumhouses mest innbringende film noensinne.

Det virker som om studioet ville vært gal om det ikke skulle lage en oppfølger, men ifølge et intervju mellom Collider og Ryan Turek, Blumhouses VP for spillefilmutvikling, er det ennå ikke gitt grønt lys for en oppfølger.

"Den filmen tjente så mye penger. Den var en enorm suksess, og det er vi takknemlige for. Emma [Tammi] gjorde en fantastisk jobb, men vi venter fortsatt på grønt lys. Vi får se", sier Turek.

Turek fortsatte med å forklare at dette bare er en del av prosessen, og at det virker som om studioet ønsker å lage oppfølgeren, men at de bare venter på grønt lys for å komme i gang.

Vil du se en ny Five Nights at Freddy's-film?