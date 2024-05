En oppfølger til Godzilla x Kong bekreftet

HQ

Det er bekreftet at en oppfølger til Godzilla x Kong er i arbeid. En fersk rapport fra THR bemerker at Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings-manusforfatter Dave Callaham har signert på prosjektet og vil skrive manuset.

Som påpekt i rapporten er dette ikke første gang Callaham har vært involvert i Godzilla-franchisen. Han var ansvarlig for å skrive tidlige utkast til 2014s Godzilla og fikk til og med en historiekreditt for filmen.

En bekreftelse på en oppfølger er ikke så overraskende med tanke på at Godzilla x Kong har tjent inn 548 395 543 dollar. Dette gjør den til den nest mest innbringende filmen i 2024 bare bak Dune: Del to som klarte å trekke inn $ 708,703,191 XNUMX XNUMX XNUMX.