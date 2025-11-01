En oppfølger til Jennifer's Body er under arbeid, og den opprinnelige manusforfatteren "jobber med den akkurat nå"

Det er 15 år siden Jennifer's Body gjorde sin ankomst, og som alltid, nå som vi er inne i den skumleste perioden av kalenderåret, har filmen fått fornyet interesse blant fansen.

Nå har regissøren av den opprinnelige filmen, Karyn Kusama, dukket opp som en del av en Q&A på Academy Museum of Motion Pictures, dekket av Deadline, for å snakke om den etterlengtede oppfølgeren.

"Jeg vet at [forfatteren Diablo Cody] jobber med den akkurat nå, og jeg er veldig spent på å høre hva som kommer ut av det. Jeg kjenner til noen av grunntrekkene, så jeg skal ikke røpe noe, men det høres morsomt og sprøtt ut, akkurat som i den første filmen. Og jeg er ikke i tvil om at Diablo kommer til å gjøre noe helt utrolig med den."

Så ja, en oppfølger til Jennifer's Body er under utvikling med Cody som nok en gang skriver manus, og alt for 20th Century Studios. Det er ingen anelse om når dette vil bli en realitet eller når noe vesentlig vil bli kunngjort, men det er uansett gode nyheter for fans av filmen.