En oppfølger til Marvels Werewolf by Night sies å være på vei

Werewolf by Night Den korte spesialepisoden ga oss et glimt av en rekke figurer som Marvel Studios ennå ikke hadde rørt, og satte dem sammen i en historie med masse gotiske og skrekkvibber, og med en svart-hvitt-presentasjon også (selv om den til slutt også fikk et fargealternativ). Mangelen på samtale rundt prosjektet førte til spørsmålet om det noen gang ville bli utvidet, eller om vi noen gang ville få se de forskjellige karakterene igjen, og heldigvis har vi nå et svar på dette.

I en artikkel fra Deadline om komponisten Michael Giacchino (som regisserte Werewolf by Night), nevnes det at et av kreatørens neste prosjekter faktisk er en "oppfølging til Werewolf by Night". Vi har ingen ytterligere informasjon om prosjektet, men hvis dette virkelig kommer, er en rimelig gjetning at det også vil se ut til å trykke på et uhyggelig sesongpremierevindu (og sannsynligvis på Disney + igjen), så kanskje vi bør sirkle oktober 2026 eller 2027 i kalenderne våre ...?

Hvis du aldri har sett Werewolf by Night, som Giacchino uttrykker det, "Det er på Disney+ hvis du fortsatt har det," men det er også et show som fikk Marvel inn i litt varmt vann da selskapet ble saksøkt for noen av kunstverkene.