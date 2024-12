En oppfølger til Okami har blitt annonsert

Et høyst uvanlig syn, og noe ingen av oss i redaksjonen hadde forutsett: På kveldens The Game Awards-galla var det en nesten tårevåt (!) Geoff Keighley som presenterte intet mindre enn en oppfølger til det 18 år gamle tegneserieeventyret Okami med ulveguden Amaterasu i hovedrollen.

Et liveorkester akkompagnerte en umiskjennelig Amaterasu som løp ut av en mørk skoglysning og ut på en stor eng, og flere av oss i redaksjonen fikk et nesten aggressivt smil fra øre til øre. Først trodde vi det kunne være en nyinnspilling av det første eventyret, men det viste seg snart å være vanskelig å ta feil av når oppfølgeren foreløpig bare heter "Okami Sequel".

Dessverre vet vi ikke noe mer enn det, og utgivelsesdatoen ligger sannsynligvis et stykke frem i tid. Men vi vet at den kommer, og det er mer enn nok for nå. Sjekk ut traileren nedenfor.