En oppfølger til The Social Network er på vei

I en ganske overraskende vending har det blitt avslørt at en oppfølger til The Social Network er under arbeid. Den anerkjente og prisbelønte dramafilmen som dokumenterte Mark Zuckerberg og co. sin opprettelse av Facebook vil få en oppfølger som blir skrevet av samme person som var med på å skrive originalen.

Ifølge Deadline er Aaron Sorkin knyttet til prosjektet som forfatter, men også regissør denne gangen, og mens filmen omtales som The Social Network Part II, er det ennå ikke nevnt noen informasjon om rollebesetningen, noe som betyr at det er uklart om Jesse Eisenberg for eksempel vil gjenta sin rolle som Zuckerberg.

Handlingen er også hemmelig, men det nevnes at Sorkin fant inspirasjon fra opptøyene i United States Capitol i januar 2020, og går så langt som å si at Facebook hadde en rolle i denne hendelsen, noe som tilsynelatende vil strekke seg til de sosiale medienes effekt på tenåringer, førskolebarn og vold rundt om i verden.

Det er ikke satt noen produksjonsdato ennå, noe som betyr at det er usannsynlig at filmen vil komme når som helst snart.