En original hanske fra A Nightmare on Elm Street (1984) er lagt ut på auksjon

Har du lyst til å eie et lite stykke historie fra en av de mest ikoniske, klassiske skrekkfilmene noensinne? Da har du sjansen nå, for Freddy Kreugers hanske fra den første Nightmare on Elm Street er ute på auksjon med et startbud på 100 000 pund. Auksjonen, som avsluttes 9. november, forventes å innbringe mellom 200 000 og 300 000 pund. Men kan det være verdt det? På auksjonssiden <a href="https://propstoreauction.com/lot-details/index/catalog/359/lot/118910" target="_blank"></a> kan du lese følgende beskrivelse av objektet:

"Dette er den originale, aller første helteversjonen av det som nå er en av de mest gjenkjennelige filmrekvisittene i skrekksjangerens historie. Sammen med den følger Mechanical Special Effects Coordinator Jim Doyles originale håndtegnede skisse til den ikoniske hansken, gjengitt med blyant og blekk på millimeterpapir med Doyle Enterprises-stempel, som ble godkjent av regissør Craven før produksjonen startet; et autentiseringsbrev fra både Carlucci og Doyle som bekrefter at denne hansken er den eneste heltehansken med metallblad som er laget til filmen; og et nytt autentiseringsbrev fra Doyle for skissen. Hanskens metalldeler har noe slitasje og misfarging som følge av bruk og alder, og tegningen har bretter, flekker og kantslitasje."