En Pacific Rim prequel-serie kommer til Prime Video

Hvis du er en del av den svært høylytte gruppen som fortsatt ønsker at vi kan se mer fra Pacific Rim -universet, så er det noen veldig gode nyheter å fokusere på. Amazon MGM Studios og Legendary Television har signert en avtale om å bringe en Pacific Rim prequel-serie til Prime Video i fremtiden.

Seriens handling og idé holdes fortsatt hemmelig, men den beskrives av Variety som en prequel til filmserien som ble kickstartet av Guillermo del Toro. Det er uklart når produksjonen kan begynne, og rollebesetningen er heller ikke annonsert, men det som er nevnt er at Shadow and Bone showrunner og Arrival manusforfatter Eric Heisserer er tilknyttet som seriens forfatter og utøvende produsent gjennom sitt Chronology produksjonsselskap.

Det som kanskje virkelig vil begeistre fansen, er at Variety også bemerker at det er potensial for at nye filmer i serien også kan komme, selv om dette utvilsomt avhenger av suksessen til denne prequel-serien.

Er du spent på mer Pacific Rim?