En paranormal etterforsker står overfor en utfordring uten like i Amityville: Where the Echo Lives

Hvis du leter etter en annen skummel sesongfilm å legge til på listen din, har Lionsgate noe som kan være av interesse. Kjent som Amityville: Where the Echo Lives, denne skrekkfilmen kommer på digitale og on-demand plattformer akkurat i tide til Halloween 29. oktober.

Filmen dreier seg om en paranormal etterforsker som når han blir kalt til et bestemt hus for å håndtere en rutinemessig hjemsøkelse, snart oppdager at bygningen har en forferdelig historie og at noe mye mer alvorlig og farlig er på spill.

Mens du kan sjekke ut traileren for Amityville: Where the Echo Lives nedenfor, kan du også se det mye mer beskrivende sammendraget nedenfor.

Synopsis: "Når Heather West, en paranormal etterforsker, mottar en samtale fra en livredd kvinne som hevder at huset hennes er bebodd av et spøkelse, oppdager hun at bygningen har en skremmende historie. Etter at en person fra det hinsidige tar kontakt med henne, begynner Heather å føle seg tiltrukket av den andre siden av åndeverdenen. Kan denne spøkelsesjegeren bringe en uskyldig sjel til et sted med fred og oppdage en evig sannhet i tide til å redde sitt eget liv?"