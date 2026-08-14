En person har fått bot for å ha vekket en sovende isbjørn i Norge

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En anonym person har fått en bot på 50 000 norske kroner for å ha brukt et skipets tåkehorn til å vekke en sovende isbjørn. Dette er bekreftet av lokale myndigheter etter en hendelse tidligere denne måneden, der dyret ble forstyrret i søvnen og deretter måtte flytte seg til et annet sted.

Ifølge fylkesmann Lars Fause oppdaget passasjerene om bord på et fartøy som seilte i en fjord i nordvestlige Svalbard isbjørnen som sov på land. Den anonyme personen «brukte skipets tåkehorn og vekket dyret, som deretter flyttet seg til et annet sted». Personen ble ilagt en bot på 50 000 kroner (ca. 3900 pund), da det på Svalbard er forbudt å «unødvendig forstyrre, tiltrekke eller forfølge en isbjørn», ettersom de er en beskyttet art.

Den aktuelle personen har gått med på å betale boten. Dette er ikke første gang noen har måttet betale bot for å ha forstyrret et dyr på Svalbard, da en turist i 2024 ble ilagt en bot på 11 500 kroner for å ha kommet for nær en hvalross (via BBC News). I henhold til Svalbardmiljøloven skal all ferdsel foregå på en måte som ikke fører til unødvendig forstyrrelse av dyrelivet på øygruppen.