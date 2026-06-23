Én person omkom og åtte ble skadet under en VM-seerfest ved det romerske teatret i Amman, Jordan

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En stor folkemengde som hadde samlet seg i Jordans hovedstad Amman for å se VM-kampen mellom Jordan og Algerie på tirsdag, endte i tragedie da en panikkflukt førte til at én person omkom og åtte andre ble skadet, ifølge en rapport fra Jordan News Agency ved Public Security Directorate (PSD), via Arab News.

Hendelsen skjedde da tusenvis av mennesker samlet seg ved det historiske romerske teatret på Hashemite-plassen i Amman. Stor trengsel og folkemengdens bevegelser på stedet førte til at ni personer ble fraktet til sykehus, og én av dem døde senere. De øvrige skadde er «i stabil til moderat tilstand». Eksperter undersøker saken for å fastslå den eksakte dødsårsaken, melder nyhetsbyrået.

Tidlig tirsdag morgen i Amman viste flere videoer lagt ut på sosiale medier at torget var fullstendig fylt av supportere som fulgte kampen på en storskjerm. Jordan scoret det første målet, men Algerie endte opp med å vinne kampen 2–1, og Jordan ble slått ut av VM.