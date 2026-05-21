En personlig mediastreamingsplattform Plex blir mye dyrere

HQ

En personlig mediastreamingsplattform Plex er bedre når du abonnerer på tjenestens Plex Pass. På denne måten får du funksjoner som fjernstrømming og nedlastinger av mediene dine for offline-visning. Men å få et livstidsmedlemskap blir mye dyrere, som rapportert av Android Authority.

Plex har kunngjort i et blogginnlegg at kostnaden for et Lifetime Plex Pass-abonnement fra og med i sommer hopper fra $ 249,99 hele veien opp til $ 749,99. Dette er en tredobling, noe som sikkert får folk til å revurdere beslutningen sin.

Eksisterende Lifetime Plex Pass-medlemskap påvirkes ikke av den kommende prisøkningen. Månedlige og årlige Plex Pass-abonnementer er også uendret ... i det minste inntil videre.

Fremtidige prisøkninger på kortere abonnementer kan gjøre den nye livstidsprisen mer tiltalende. Men for øyeblikket kan det i det minste føles for mye å betale en forhåndskostnad på totalt ti år med abonnementsavgifter. Dette er den andre store prisøkningen for Plex Pass på litt over et år. Kostnaden for et Lifetime Plex Pass mer enn doblet seg i fjor: fra $ 119,99 til $ 249,99.

De nye prisene på Lifetime Plex Pass-abonnementet trer i kraft 1. juli.