En pilot fra Air India gjennomgår nå sin andre narkotikatest etter et plutselig høydetap på en flyvning forrige uke

HQ

Den 4. august opplevde et Air India-fly på vei fra Phuket til New Delhi (AI2379, registreringsnummer VT-EXO) en hendelse under flyvningen der det skjedde et plutselig høydetap på 300 fot, hvoretter flyet stabiliserte seg igjen og klarte å nå destinasjonen uten ytterligere hendelser.

Imidlertid vekker hendelser av denne typen naturligvis bekymring blant luftfartsmyndighetene og flyselskapene selv, og protokollen krever derfor blant annet at det gjennomføres narkotikatester på de to pilotene i cockpiten på A320-flyet. Det viser seg at resultatet fra kapteinen krever en ny, avgjørende test, ifølge rapporter fra Reuters.

Hendelsen er klassifisert som en alvorlig hendelse, og etterforskningen gjennomføres av det indiske luftfartsulykkeutredningsbyrået. Generaldirektoratet for sivil luftfart har suspendert begge besetningsmedlemmene fra tjenesten i påvente av resultatet av etterforskningen, og det er ikke oppgitt om resultatet av den første testen var positivt eller om det var en annen grunn til å be om en ny test.

Hendelsen skjer i en tid med økt granskning av Indias luftfartssektor etter en rekke sikkerhetsrelaterte etterforskninger og tilsynsgjennomganger.