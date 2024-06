En popup-restaurant med kun frityrgryter dukket opp i London i forrige uke

HQ

Selv om alle ser ut til å ha en frityrgryte nå for tiden, er det fortsatt mange som ikke er klar over fordelene og egenskapene til disse matlagingsapparatene. Frityrgryteprodusenten Ninja ønsket å bevise hvor allsidige og dyktige disse maskinene kan være ved å opprette og være vertskap for en endags pop-up-restaurant i London i forrige uke, der all maten ble tilberedt i de nyeste frityrgrytemodellene.

Ifølge The Standard ble arrangementet arrangert og avduket av den franske TV-programlederen og maître d' Fred Sirieix, som var til stede for å vise hvor allsidig Ninja Double Stack XL Air Fryer -modellen er, på denne popup-restauranten som kunne besøkes i Londons Southbank den 23. mai.

Arrangementet var imidlertid mer enn bare en restaurant, ettersom lokalet var satt opp slik at gjestene måtte gå gjennom en gigantisk frityrgryte for å komme inn på kjøkkenet, som også var modellert på en slik måte at det ble demonstrert hvordan frityrgryter kan brukes til å maksimere små områder på kjøkkenet.

Ninja

Vi har faktisk utforsket frityrkokeren på Gamereactor, i form av en Quick Look med fokus på Xiaomi Smart Air Fryer Pro, som du kan se nedenfor.