En PS5-versjon av Immortality er på vei

HQ

Immortality, det nyeste narrative eventyrspillet fra Sam Barlow, fikk strålende kritikker da det kom ut. På Xbox, PC og til og med mobil ble spillet omtalt som en filmatisk fryd. Blant annet ga vi i Gamereactor det 9/10.

Nå ser det ut til at spillet er på vei til PS5, for på Twitter/X forteller Sam Barlow at han jobber med en PlayStation-versjon av spillet. Med tanke på at Immortality fortelles i live-action-filmsekvenser med gameplay som kan kjøres på en mobiltelefon, virker det ikke som om det vil være så vanskelig å få det til konsollen.

Det eneste spørsmålet nå er når Immortality blir en del av PS5-spillene. Svaret er forhåpentligvis snart, men for å være helt ærlig har Barlow ikke forpliktet seg til en bestemt dag eller periode. Men når spillet kommer ut, vil det kunne imponere et helt nytt publikum.