En rapport avslører at navnet «Donald» aldri har vært mindre populært blant nyfødte barn i USA

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Et uvanlig system for å måle en presidents popularitet tyder på at Donald Trump ikke er særlig elsket av amerikanske borgere, i hvert fall ikke blant amerikanere som har blitt foreldre det siste året.

En rapport fra NOTUS, basert på data fra Social Security Administration, viser at navnet «Donald» aldri har vært mindre populært blant nyfødte barn i USAs historie enn i fjor.

Ifølge den føderale etaten ble det mottatt færre enn 400 søknader om trygdekort for babyer med navnet Donald i 2025, året da Trump startet sin andre periode i Det hvite hus. I Florida, Trumps hjemstat, fikk bare 21 babyer navnet Donald i 2025.

«Donald» ligger på 690. plass på listen over de mest populære babynavnene i USA i 2025. Tilsynelatende nådde navnet «Donald» sin høyeste popularitet i 1934, 12 år før Donald Trump ble født, da 30 400 barn fikk dette navnet. Det forble et svært populært navn helt fram til 1990-tallet og holdt seg blant de 100 mest populære. Men populariteten avtok: det falt til nr. 263 i 2004, året da Trumps TV-program «The Apprentice» hadde premiere, og til nr. 489 i 2016, året da Trump ble president for første gang.