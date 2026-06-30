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Teknologi

En rapport hevder at halvparten av sikkerhetsfunksjonene for barn på sosiale medier ikke fungerer

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Barnesikkerhetsfunksjoner i sosiale medier er et stort tema nå, slik det bør være. Ifølge en studie fra forskere ved New York University og Northeastern University leverer minst halvparten av sikkerhetsfunksjonene som er ment å beskytte barn på sosiale medieplattformer ikke det de lover, som rapportert av Engadget.

Studien ble publisert av Heat Initiative og Cybersafety Research Center, og den testet 86 funksjoner på Instagram, Snapchat, TikTok og YouTube. Ifølge analysen hadde hver av de sosiale medieplattformene en feilrate på minst 50 prosent når det gjaldt de annonserte beskyttelsesfunksjonene.

Sosiale medieselskaper står overfor søksmål fra skolekretser og enkeltpersoner som hevder at plattformene deres har forårsaket skade.

En rapport hevder at halvparten av sikkerhetsfunksjonene for barn på sosiale medier ikke fungerer
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Teknologi


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