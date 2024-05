En rask oppsummering av historien før Senua's Saga: Hellblade II

HQ

Det er faktisk bare fem dager igjen til lanseringen av Senua's Saga: Hellblade II, som fortsetter Senuas historie, der hun begynte som en utstøtt, men ble en kriger - til tross for at hun led av psykiske lidelser.

Dette er selvfølgelig en fascinerende historie, men Hellblade: Senua's Sacrifice ble utgitt for syv år siden, så vi kan trygt anta at ikke alle husker hva som skjedde i det første spillet - og noen har ikke engang spilt det (noe du absolutt bør gjøre). Og det er her denne videoen nedenfor kommer til nytte.

Ninja Theory har gitt ut Hellblade: The Story So Far, en video som gjør en utmerket jobb med å oppdatere oss på Senua og hennes verden. Den er virkelig godt laget, og hvis du har tenkt å spille Senua's Saga: Hellblade II bør du sjekke den ut enten du har spilt originalen eller ikke for å få mest mulig ut av det andre eventyret.