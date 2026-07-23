En raskt spredende brann herjer vest for Bordeaux – 10 000 evakuert

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En ny brann i Frankrike har tvunget mer enn 10 000 mennesker til å evakuere nær landets Atlanterhavskyst. Den nye brannen har allerede brent rundt 2 000 hektar vest for Bordeaux, samtidig som den truer deler av Lège-Cap Ferret og tvinger fram stenging av adkomsten til halvøya. Det foreligger evakueringsplaner både på vei og til sjøs om nødvendig, melder Reuters.

Denne sommeren gjør gjentatte hetebølger i Europa vegetasjonen til lettantennelig brensel. Tre påfølgende hetebølger har forverret tørken betydelig, satt vannforsyningen under press og naturligvis gjort skogene tørre som tinder, noe som har bidratt til at skogbranner har spredt seg over Frankrike, Spania, Portugal og Italia. I Italia omkom en brannmann mens han bekjempet en brann på Sicilia.

Igjen advarer forskere om at varmen nå forverrer tørken, selv når nedbør ikke er det eneste problemet. Data viser at klimaendringene gjør at Europa varmes opp mer enn dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet, og at ekstrem varme fremskynder fordampningen fra jorda, forverrer vannmangelen, skader avlingene og, som påvist, øker risikoen for skogbranner på kontinentet.