En Reddit-bruker har nettopp laget en fungerende Lego-PC

Vi vet alle at det å bygge sin egen PC er et prosjekt, og med det kommer alle slags interessante alternativer. Nå har en Reddit-bruker bygget en spill-PC av Lego-klosser. "OkDebate6649" har dokumentert et forsøk på å bygge en fungerende spill-PC, som er plassert helt inne i et Lego-klosschassis, som rapportert av Tech Radar.

Enheten er sentrert på et AMD BC-250-hovedkort, og er i hovedsak en nedskåret PlayStation 5 APU med seks Zen 2 CPU-kjerner, 24 RDNA2 Compute Units i GPU-en og 16 GB minne. Den faktiske ytelsen tilsvarer omtrent den til et Nvidia GTX 1660 Ti-grafikkort, noe som gjør den egnet for 1080p-spill med middels til høye innstillinger. Hele Lego-chassiset er laget for å ligne en gammeldags Macintosh av typen som ble solgt av Apple på 1980- og 1990-tallet.

Det bør imidlertid bemerkes at hvis du vil bruke dette hovedkortet i en datamaskin slik "OkDebate6649" nettopp gjorde, må du kjøre systemet ditt på Linux, ettersom kortet ikke er kompatibelt med Windows 11.