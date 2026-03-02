En rekke Poppy Playtime actionfigurer har blitt annonsert

HQ

Ønsker du å fortsette å mate din Poppy Playtime besettelse nå som det femte og siste kapittelet i skrekkspillet har kommet? I så fall har MacFarlane Toys en kunngjøring som kan være av interesse.

En rekke Poppy Playtime actionfigurer er blitt avslørt og som skal lanseres så snart i år. Så langt har fire leker blitt kunngjort, og disse gir liv til mange av seriens mest berømte monstre og antagonister.

For det første kan du få en ødelagt Huggy Wuggy-figur eller i stedet få tak i en Killy Willy, Kissy Missy eller The Doctor-figur i stedet. Hver figur er ca. 7" stor og har artikulerbare lemmer, utskiftbare og tilpassbare kroppsdeler og massevis av detaljer som gjør dem til fryktinngytende tilskudd til actionfigursamlingen din.

Vi vet ennå ikke den bekreftede lanseringsdatoen for figurene utover denne mars, men de er tilgjengelige for forhåndsbestilling fra nå av, med Huggy Wuggy som setter deg tilbake $ 30.

