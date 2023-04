En rekke Spider-Men svinger seg inn på Disney+

HQ

En rekke filmer fra de forskjellige Spider-Man-franchisene kommer til Disney+, som avslørt av tjenestens offisielle Twitter-konto.

Tobey Maguires ikoniske trilogi av Spider-Man, Spider-Man 2 og Spider-Man 3 er alle på vei til strømmegiganten, samt Andrew Garfields tolkning av netthodet i form av The Amazing Spider-Man, den 21.

Sammen med dem senere 12. mai kommer den siste nabolagshelten i live action når Tom Hollands Spider-Man: Homecoming slutter seg til Disney+-listen sammen med Tom Hardys Venom.

Det skal sies at det ikke er noe ord om når blockbusteren fra slutten av 2021, Spider-Man: No Way Home, kommer til streameren. Men heldigvis vil dette være den eneste Spidey-filmen som mangler, ettersom Spider-Man: Far From Home allerede er tilgjengelig på Disney+.