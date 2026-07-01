En representant for Entertainment Software Association sammenlignet private « Minecraft »-servere med «det svarte markedet»

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Entertainment Software Association, eller ESA, representerer interessene til utgivere og spillindustrien i USA – eller i det minste de store aktørene som har penger til å betale for representanter i rettssalen. Nylig utløste en ESA-representant en kontrovers med den dristige påstanden om at privatdrevne servere var ulovlige og liknet et svart marked for videospill.

Dette argumentet ble fremført under en høring i delstatssenatet i California (takk for oppmerksomheten, TheGamer), der bevegelsen «Stop Killing Games» prøver å få gjennom en lovgivning kalt «Protect Our Games». «Stop Killing Games» ønsker å få slutt på at spill tas av nettet og gjøres uspillbare så snart den offisielle støtten er avsluttet. En av måtene et fellesskap kan holde et spill i gang utover den offisielle støtten, er gjennom private servere.

Jennifer Gibbons, visepresident i ESA med ansvar for delstatsanliggender, mener dette ville være en forferdelig ting. «De er ulovlige,» sa Gibbons da ideen om Minecrafts private servere ble tatt opp under senatets høring.

«De er på ingen måte tilknyttet Microsoft. Microsoft har, for Minecraft, fått mye kritikk fordi disse fellesskapsserverne ikke følger de samme sikkerhetsstandardene som Microsoft gjør på sine Minecraft -servere.»

Gibbons var også enig da hun ble spurt om private servere var som et «svart marked» for videospill, og sa: «Faktisk anser vi det som piratkopiering.» Dette endrer ikke det faktum at Minecraft uten tvil har oppmuntret til bruk av private servere siden spillet ble lansert, ettersom alt du trenger for å drifte en slik server er tilgjengelig på spillets nettside. Vi er ikke sikre på hvor holdbart «ulovlig»-argumentet er, men tanken på å hate private servere så voldsomt får meg til å tenke på det bildet av fyren som blir urimelig sint på ungen med propellhatten. Lovforslaget ble uansett ikke vedtatt, men det er en sjanse for at det kan prøves igjen senere.