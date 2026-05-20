En Rick and Morty -film har blitt offisielt bekreftet

Dan Harmon, medskaperen av Rick and Morty, har bekreftet at en film offisielt er under arbeid. Den animerte serien har gått i ni sesonger, overlevd kontroversen rundt den viktigste stemmeskuespilleren og medskaperen, og ser ikke ut til å bremse ned med det første.

I et intervju med CinemaBlend adresserte Harmon en lekkasje som hadde avslørt at en Rick and Morty film er i arbeid. "Vi så den samme lekkasjen, og vi er derfor nå i stand til å bekrefte at det er en film i arbeid."

Jacob Hair er regissør, noe som også bekreftes av Harmon. "Vi har ikke shoppet rundt. Han er en absolutt, å si rockestjerne føles ærlig talt som å bagatellisere det, fordi det antyder en slags døgnflue, litt spennende. Jeg mener, Jacob har gjort det [siden han] kom inn på laget vårt. Det var som å legge til en søyle til det," sa han.

Jacob Hair har vært supervising director på Rick and Morty i årevis, og har vært en del av serien siden sesong 4. Selv om noen fans kanskje ville ha ønsket at et stort navn i Hollywood skulle regissere Rick and Morty, er det vanskelig å argumentere for at det finnes noen der ute som kjenner serien og vet hvordan den skal adapteres til en film enn Hair. Harmon sa at han ikke vurderte noen andre for jobben.

"Da vi begynte å snakke om en film og om hvem som kunne regissere den, var det første spørsmålet: "Kan Jacob gjøre det?". For det ville vært en drøm, i motsetning til å gå ut og bare få tak i noen som har gjort en god jobb på en annen animasjonsfilm", forklarte han. "Dette er vår mann, som har gjort noe av det mest fantastiske arbeidet med serien. Det er som regissørversjonen av Donald Glover, på den måten at jeg ikke vet om det finnes en begrensning for hva han kan gjøre; vi har ikke funnet den ennå."

Det er ennå ingen lanseringsdato for Rick and Morty -filmen.