En ridder av de syv kongedømmers særegenhet kom fra George R.R. Martin selv

HQ

A Knight of the Seven Kingdoms Den første av seks episoder av Game of Thrones er nå på HBO, og fansen er kanskje litt forvirret over tonen i serien, som i utgangspunktet ikke ligner på de andre flaggskipseriene, Game of Thrones og House of the Dragon. Det føles nesten som en parodikomedie på Game of Thrones-verdenen, en utfordring som skaperen Ira Parker aksepterte og ble omfavnet av HBO.

Som Parker fortalte oss i en rekke intervjuer i Berlin i forrige uke, var det faktisk George R.R. Martin selv som ba serien om å være "quirky": "Det sære kom fra George. Det kommer veldig mye fra hvem Dunk er. Han er en fisk på land som vandrer rundt i noe absurde adelige sirkler og prøver å finne ut om det bare er en stor spøk som spilles på ham eller ikke, så det sære kommer veldig naturlig.

Du får se en annen side av ikke fullt så seriøse adelsmenn, at de er akkurat som oss, akkurat som alle andre, og at de har sine sære eksentrisiteter, kanskje litt for mye penger".

HQ

"Vi er Game of Thrones uten alt det der", sier Ira Parker

Parker forklarer at han har vært trofast mot novelleserien Tales of Dunk and Egg, som startet med The Hedge Knight, utgitt første gang i 1998, med en mye lettere tone sammenlignet med A Song of Ice and Fire. "Jeg synes det er en veldig trofast, sann tilpasning av novellenes ånd. Den er bare litt lettere, litt morsommere.

Vi går til de dype, mørke stedene. Det er selvsagt tragedie og tristhet, men det er også mye håp og optimisme og glede. Folk som er fans av novellen, tror jeg virkelig vil like denne serien".

Parker innrømmer imidlertid at disse menneskene vil utgjøre 0,001 % av de som ser Game of Thrones: "Vi er Game of Thrones uten alt det der, skjønner du? Det er ingen døde som kommer for å drepe. Det er ingen menneskehet. Det er ingen politikk, store orkestre og drager.

Vi har hester og trær, og vi har mye hjerte. Milevis av hjerte. I tillegg, ja, til litt særegenheter. Men det gode er at HBO støttet deg. De støttet denne typen serier.

Hvem vet hva som treffer et så bredt publikum? George vet hvordan man gjør det, virker det som. Så forhåpentligvis hjelper det."

Hva synes du om den første episoden av A Knight of the Seven Kingdoms?