En Road House oppfølger er under utvikling

Rebooten/remake av Road House for Prime Video var en enorm suksess for strømmetjenesten, faktisk var den så stor at de siste dataene hevder at den nesten har samlet 80 millioner visninger på strømmeplattformen. Unødvendig å si, dette har allerede betydd at en oppfølger er bestilt av streaminggiganten.

Amazon MGM Studios Det er uklart hvor denne filmen skal utspille seg, og det er også uklart hvor Jake Gyllenhaal vil være tilbake i hovedrollen som Elwood Dalton. Det er uklart hvor denne filmen vil ta Dalton eller om noen andre karakterer vil komme tilbake, men det virker som om det kan være usannsynlig, spesielt siden hvordan den siste filmen ble avsluttet.

Hva håper du å se i oppfølgeren til Road House?