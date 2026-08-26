En robot ved World Humanoid Robot Games slo Usain Bolts 100-meter-rekord to ganger

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World Humanoid Robot Games avsluttes i dag i Beijing, etter fire dager der over 2 000 roboter fra 666 lag konkurrerte i 51 øvelser, blant annet mange idrettsøvelser som friidrett, fotball, vektløfting, dans og bordtennis. Og i en av de mest populære øvelsene, 100 meter, løp en robot raskere enn Usain Bolt to ganger.

Tiangong Ultra-roboten, utviklet av Beijing Humanoid Robot Innovation Center, løp 100 meter på bare 8,86 sekunder i semifinalen i klassen for store roboter. Roboten slo sin egen rekord, som ble satt tre dager tidligere i konkurransens åpningsøvelse, da den løp på 9,39.

I begge tilfeller har robotene løpt raskere enn den gjeldende verdensrekorden i sprint, som ble satt av Usain Bolt i 2009: 9,59 sekunder.

Det er bemerkelsesverdig at robotene har løpt mye raskere enn det Tiangongs vinnende robot klarte i fjor, 21,50 sekunder, noe som viser den utrolige utviklingen innen ingeniørfag og roboter på bare ett år. Tiangong hevder at robotene deres har slått fire menneskelige verdensrekorder: 400 meter på 38,15 sekunder, 1 500 meter på 2 minutter og 21,64 sekunder, samt et høydehopp på 2,88 meter, ifølge Reuters.

World Humanoid Robot Games, som ble arrangert for første gang i fjor, inneholder også mange simuleringer og scenariebaserte øvelser, som redningsoppdrag, brannslukking og industrielle oppgaver, og til og med hotelltjenester, slik at de fungerer som utstillingsvinduer for Kinas mest avanserte robotbedrifter.