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Verdensnyheter

En robot ved World Humanoid Robot Games slo Usain Bolts 100-meter-rekord to ganger

Den andre utgaven av World Humanoid Robot Games ble avholdt i Beijing.

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World Humanoid Robot Games avsluttes i dag i Beijing, etter fire dager der over 2 000 roboter fra 666 lag konkurrerte i 51 øvelser, blant annet mange idrettsøvelser som friidrett, fotball, vektløfting, dans og bordtennis. Og i en av de mest populære øvelsene, 100 meter, løp en robot raskere enn Usain Bolt to ganger.

Tiangong Ultra-roboten, utviklet av Beijing Humanoid Robot Innovation Center, løp 100 meter på bare 8,86 sekunder i semifinalen i klassen for store roboter. Roboten slo sin egen rekord, som ble satt tre dager tidligere i konkurransens åpningsøvelse, da den løp på 9,39.

I begge tilfeller har robotene løpt raskere enn den gjeldende verdensrekorden i sprint, som ble satt av Usain Bolt i 2009: 9,59 sekunder.

Det er bemerkelsesverdig at robotene har løpt mye raskere enn det Tiangongs vinnende robot klarte i fjor, 21,50 sekunder, noe som viser den utrolige utviklingen innen ingeniørfag og roboter på bare ett år. Tiangong hevder at robotene deres har slått fire menneskelige verdensrekorder: 400 meter på 38,15 sekunder, 1 500 meter på 2 minutter og 21,64 sekunder, samt et høydehopp på 2,88 meter, ifølge Reuters.

World Humanoid Robot Games, som ble arrangert for første gang i fjor, inneholder også mange simuleringer og scenariebaserte øvelser, som redningsoppdrag, brannslukking og industrielle oppgaver, og til og med hotelltjenester, slik at de fungerer som utstillingsvinduer for Kinas mest avanserte robotbedrifter.

En robot ved World Humanoid Robot Games slo Usain Bolts 100-meter-rekord to ganger

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